Глава МИД Ирландии приказал расследовать вечеринку в ведомстве в разгар пандемии

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени поручил своему генеральному секретарю расследовать "импровизированную" вечеринку с шампанским, устроенную во время карантина в июне 2020 года.

Об этом пишет Independent, сообщает "Европейская правда".

"13 января он попросил своего нынешнего генерального секретаря сообщить об импровизированном собрании в департаменте в июне 2020 года и попросил предоставить этот отчет до конца месяца", - сообщил пресс-секретарь министра.

Не менее 20 государственных служащих без масок праздновали получение Ирландией места в Совете Безопасности ООН, в то время как в стране были запрещены собрания более шести человек в закрытых помещениях.

Ковени отрицает свою причастность к собранию, но признал, что узнал об инциденте в ту ночь, когда это произошло, и ничего не сделал. Министерство иностранных дел принесло извинения за инцидент и признало, что нарушило правила COVID-19.

Аналогичным расследованием проводится в отношении чиновников правительства Великобритании за неоднократное нарушение правил COVID-19, когда жители были вынуждены оставаться дома.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон признался, что был на вечеринке с напитками в саду на Даунинг-стрит во время первого карантина и извинился за это в парламенте.

Позже офис премьера вынужден был извиняться перед королевой Елизаветой II после того, как выяснилось, что его сотрудники устроили вечеринки накануне похорон принца Филиппа, в то время когда собрание людей в помещении было запрещено.

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