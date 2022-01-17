Позитивні сигнали для України: як зміниться робота уряду Нідерландів

Коаліційна криза у Нідерландах, що тривала близько 10 місяців, нарешті добігла кінця.

Про те, як зміниться робота уряду Нідерландів та на що варто сподіватися Києву, читайте в статті старшого аналітика Західного Інституту (Познань, Польща) Віктора Савінка Більш проєвропейські Нідерланди: які зміни анонсує новий уряд Рютте.

10 січня четвертий кабінет під керівництвом Марка Рютте отримав призначення від короля й заступив на посади.

Парламентські вибори в Королівстві пройшли ще 15-17 березня минулого року. І хоча в підсумку при владі залишиться та сама чотирипартійна коаліція, що і за попереднього складу парламенту, коаліційні переговори проходили надзвичайно складно.

Втім, навіть не змінивши склад учасників, нова коаліція суттєво підкорегувала свої пріоритети. Тепер серед них: підтримка європейської інтеграції, включаючи можливість розширення ЄС, а також більш жорсткий курс щодо РФ та Китаю.

"Українське питання" напряму в коаліційній угоді не згадується, не в останню чергу – через стислість самого документа. Втім, певні висновки зробити все ж можливо.

Коаліційні партії згадали політику Китаю та Росії як привід для того, щоб "активніше захищати свободу, безпеку та процвітання". Це є однозначно позитивним сигналом для Києва.

Також нова-стара коаліція обіцяє змінити свою політику щодо розширення ЄС, пообіцявши "бути суворими, але справедливими" в переговорах про приєднання країн Західних Балкан до ЄС.

Ще один важливий сигнал для України: коаліціанти пообіцяли й надалі домагатися справедливості в справі MH-17 та притягнення винних у катастрофі до відповідальності в судовому порядку.

Загалом новий уряд задекларував амбітну програму змін як на європейському напрямі, так і на рівні внутрішньої політики.

Найближчі місяці водночас будуть показовими в плані того, чи вдасться новим-старим коаліціантам і надалі ефективно співпрацювати та втілювати запропоноване.

Адже проти них грають не лише потенційні внутрішні суперечності та невтішні для окремих урядовців передбачувані результати роботи слідчих комісій, але й пандемія та незначна більшість у 79 зі 150 місць в Другій палаті.

Детальніше про ситуацію у Нідерландах - у матеріалі Віктора Савінка Більш проєвропейські Нідерланди: які зміни анонсує новий уряд Рютте.