Позитивные сигналы для Украины: как изменится работа правительства Нидерландов

Коалиционный кризис в Нидерландах, длившийся около 10 месяцев, наконец подошел к концу.

О том, как изменится работа правительства Нидерландов и на что стоит надеяться Киеву, читайте в статье старшего аналитика Западного Института (Познань, Польша) Виктора Савинка Более проевропейские Нидерланды: какие изменения анонсирует новое правительство Рютте.

10 января четвертый кабинет под руководством Марка Рютте получил назначение от короля и вступил в должности.

Парламентские выборы в королевстве прошли еще 15-17 марта прошлого года. И хотя в итоге у власти останется все та же четырехпартийная коалиция, что и при предыдущем составе парламента, коалиционные переговоры проходили очень сложно.

Впрочем, даже не изменив состава участников, новая коалиция существенно подкорректировала свои приоритеты. Теперь среди них: поддержка европейской интеграции, включая возможность расширения ЕС, а также более жесткий курс в отношении РФ и Китая.

"Украинский вопрос" напрямую в коалиционном соглашении не упоминается, не в последнюю очередь – из-за краткости самого документа. Впрочем, некоторые выводы сделать все же возможно.

Коалиционные партии упомянули политику Китая и России как повод для того, чтобы "активнее защищать свободу, безопасность и процветание". Это однозначно положительный сигнал для Киева.

Также новая-старая коалиция обещает изменить свою политику по расширению ЕС, пообещав "быть строгими, но справедливыми" в переговорах о присоединении стран Западных Балкан к ЕС.

Еще один важный сигнал для Украины: коалицианты пообещали и дальше добиваться справедливости в деле MH-17 и привлечения виновных в катастрофе к ответственности в судебном порядке.

В целом новое правительство задекларировало амбициозную программу изменений как на европейском направлении, так и на уровне внутренней политики.

Ближайшие месяцы будут показательными в плане того, удастся ли новым-старым коалициантам и в дальнейшем эффективно сотрудничать и воплощать предложенное.

Ведь против них играют не только потенциальные внутренние противоречия и неутешительные для некоторых чиновников предполагаемые результаты работы следственных комиссий, но и пандемия и незначительное большинство в 79 из 150 мест во Второй палате.

Подробнее о ситуации в Нидерландах – в материале Виктора Савинка Более проевропейские Нидерланды: какие изменения анонсирует новое правительство Рютте.