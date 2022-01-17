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У Швеції почали розслідування через польоти невідомих дронів над АЕС

Понеділок, 17 січня 2022, 16:46

У Швеції почали розслідування у зв’язку з появою невідомих дронів над територією атомних електростанцій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє SVT.

Поліція безпеки Säpo повідомила, що почала розслідування у зв’язку з появою невідомих дронів у п’ятницю 14 січня над Форсмарською АЕС, що поруч із Стокгольмом, Оскарсхамнською АЕС, що розташована за 300 км на південь від столиці, та Рінґгальською АЕС біля Гетеборга. 

Над Форсмарською АЕС охорона помітила безпілотник о 20:20. За їхніми словами, апарат був досить великий та впевнено рухався в умовах сильного вітру. Його спробували перехопити гелікоптером, але втратили з поля зору.

Приблизно у той самий час дрон бачили біля другої АЕС, але не зовсім ясно, чи пролітав він над засекреченою зоною. 

В інцидентах вбачають загрозу для національної безпеки і припускають, що вони можуть бути пов’язані між собою.

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