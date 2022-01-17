В Швеции начали расследование из-за полетов неизвестных дронов над АЭС

В Швеции начали расследование в связи с появлением неизвестных дронов над территорией атомных электростанций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает SVT.

Полиция безопасности Säpo сообщила, что начала расследование в связи с появлением неизвестных дронов в пятницу 14 января над Форсмарской АЭС рядом со Стокгольмом, Оскарсхамнской АЭС, расположенной в 300 км к югу от столицы, и Ринггольской.

Над Форсмарской АЭС охрана обнаружила беспилотник в 20:20. По их словам, аппарат был достаточно велик и уверенно двигался в условиях сильного ветра. Его попытались перехватить вертолетом, но потеряли из виду.

Приблизительно в то же время дрон видели возле второй АЭС, но не совсем ясно, пролетал ли он над засекреченной зоной.

В инцидентах видят угрозу национальной безопасности и предполагают, что они могут быть связаны между собой.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды