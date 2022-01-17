Слідчі через 77 років встановили особу ймовірного зрадника родини Анни Франк

Нове розслідування встановило підозрюваного, який, найімовірніше, "здав" Анну Франк та її сім'ю нацистам.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації BBC.

Анна Франк - єврейська дівчинка-підліток, чия родина втекла від нацистського режиму в 1933 році до Амстердама.

Її щоденник, опублікований після її смерті, є найвідомішим свідченням про єврейське життя під час Другої світової війни. Анна Франк померла у нацистському концтаборі у 1945 році у віці 15 років.

Команда слідчих, до якої входив колишній агент ФБР, заявила, що Арнольд ван ден Берг, єврейський діяч з Амстердама, ймовірно, "здав" родину Франків, щоб врятувати свою сім'ю від нацистів.

Команда у складі істориків та інших експертів провела шість років, використовуючи сучасні методи розслідування, щоб розкрити справу. Розслідування включало використання комп'ютерних алгоритмів для пошуку зв'язків між безліччю різних людей.

Ван ден Берг був членом Єврейської ради Амстердама, органу, який був змушений реалізовувати нацистську політику в єврейських районах. У 1943 році вона була розформована, а її члени відправлені до концтаборів.

Але команда виявила, що ван ден Берга не відправили до табору, а натомість він жив у Амстердамі.

"Коли ван ден Берг втратив усі засоби захисту, що звільняли його від необхідності вирушати до таборів, йому довелося надати щось цінне нацистам, з якими він контактував, що б дозволило йому та його дружині на той час залишатися в безпеці", — розповів колишній співробітник ФБР агент Вінс Панкоук у програмі CBS.

Нідерландська газета de Volkskrant повідомила, що Ван ден Берг помер у 1950 році.

У заяві дому-музею Анни Франк сказано, що вони вражені висновками слідчої групи. Його виконавчий директор Рональд Леопольд додав, що нове розслідування "отримало важливу нову інформацію та захоплюючу гіпотезу, яка заслуговує на подальше вивчення".