Следователи спустя 77 лет установили личность предполагаемого предателя семьи Анны Франк

Новое расследование установило подозреваемого, который, скорее всего, "сдал" Анну Франк и ее семью нацистам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации BBC.

Анна Франк – еврейская девочка-подросток, чья семья сбежала от нацистского режима в 1933 году в Амстердам.

Ее дневник, опубликованный после ее смерти, является самым известным свидетельством еврейской жизни во время Второй мировой войны. Анна Франк умерла в нацистском концлагере в 1945 году в возрасте 15 лет.

Команда следователей, в которую входил бывший агент ФБР, заявила, что Арнольд ван ден Берг, еврейский деятель из Амстердама, вероятно, "сдал" семью Франк, чтобы спасти свою семью от нацистов.

Команда из числа историков и других экспертов провела шесть лет, используя современные методы расследования, чтобы раскрыть дело. Расследование включало использование компьютерных алгоритмов для поиска связей между множеством разных людей.

Ван ден Берг был членом Еврейского совета Амстердама, органа, вынужденного реализовывать нацистскую политику в еврейских районах. В 1943 году он был расформирован, а ее члены отправлены в концлагеря.

Но команда обнаружила, что ван ден Берга не отправили в лагерь, а он жил в Амстердаме.

"Когда ван ден Берг потерял все способы защиты, освобождавшие его от необходимости отправляться в лагеря, ему пришлось предоставить что-то ценное нацистам, с которыми он контактировал, что позволило бы ему и его жене в то время оставаться в безопасности", - рассказал бывший агент ФБР Винс Панкоук в программе CBS.

Нидерландская газета de Volkskrant сообщила, что ван ден Берг скончался в 1950 году.

В заявлении дома-музея Анны Франк сказано, что он "впечатлен" выводами следственной группы. Его исполнительный директор Рональд Леопольд добавил, что новое расследование "получило важную новую информацию и увлекательную гипотезу, заслуживающую дальнейшего изучения".