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Укр / Рус

Сенаторы США после встречи с Зеленским пообещали Украине катера и "Стингеры"

Вторник, 18 января 2022, 08:52

Двухпартийная группа сенаторов США пообещала солидарность и оружие во время визита в Киев в понедельник, предостерегая президента России Владимира Путина от начала нового военного наступления на Украину.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда"

"Я думаю, что Владимир Путин совершил самую большую ошибку в своей карьере, недооценив, насколько мужественно народ Украины будет бороться с ним в случае его вторжения", — заявил журналистам сенатор Ричард Блюменталь.

"И мы введем разрушительные экономические санкции, но, что более важно, мы дадим народу Украины оружие, смертоносное оружие, которое ему необходимо для защиты своей жизни и средств к существованию", — сказал он после встречи делегации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, это оружие может включать противотанковые ракеты Javelin, Stinger, стрелковое оружие и катера.

"Итак, наш посыл: будут последствия, если он решит нарушить неприкосновенность этой демократии", — добавила сенатор Эми Клобушар.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что у Соединенных Штатов есть 18 сценариев на случай российского вторжения в Украину.

Напомним, Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

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США Украина-НАТО Россия

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