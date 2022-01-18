У Німеччині зафіксували рекордну кількість політично мотивованих злочинів у 2021 році

Кількість політично мотивованих злочинів у Німеччині у 2021 році була більшою, ніж за будь-який з 20 попередніх років.

Про це пише агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з попередніми даними Федерального управління кримінальної поліції (BKA), кількість політично мотивованих злочинів у Німеччині в 2021 році зросла приблизно на 6% до 47 303.

Це найвищий рівень політично мотивованої злочинності в країні з моменту введення щорічної статистики у 2001 році.

Причиною зростання є злочини, які не відносять ні до лівих, ні до правих. Співробітники служби безпеки вважають, що зіграв свою роль напружений соціальний клімат під час пандемії коронавірусу.

Дані свідчать про незначне зниження приблизно на 6% насильницьких злочинів з політичним підґрунтям.

Також помітною була кількість насильницьких інцидентів, які не можна віднести до певної частини політичного спектру.

Підозрюваними було скоєно 1047 насильницьких злочинів, які поліція не могла ідентифікувати як прихильників правої, лівої, ісламістської чи іноземної ідеології - до останньої, наприклад, відноситься ідеологія курдської Робітничої партії.

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