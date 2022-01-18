В Германии зафиксировали рекордное количество политически мотивированных преступлений в 2021 году

Количество политически мотивированных преступлений в Германии в 2021 году было больше, чем за любой из 20 предыдущих лет.

Об этом пишет агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Согласно предварительным данным Федерального управления криминальной полиции (BKA), количество политически мотивированных преступлений в Германии в 2021 году возросло примерно на 6%, до 47 303.

Это самый высокий уровень политически мотивированной преступности в стране с момента введения ежегодной статистики в 2001 году.

Причиной роста являются преступления, не относящиеся ни к левым, ни к правым. Сотрудники службы безопасности считают, что сыграла свою роль напряженная атмосфера в обществе во время пандемии коронавируса.

Данные свидетельствуют о незначительном снижении примерно на 6% насильственных преступлений с политической подоплекой.

Также заметно было количество насильственных инцидентов, которые нельзя отнести к определенной части политического спектра.

Подозреваемыми было совершено 1047 насильственных преступлений, которые полиция не могла идентифицировать как сторонников правой, левой, исламистской или иностранной идеологии – к последней, например, относится идеология курдской Рабочей партии.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды