Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Германии зафиксировали рекордное количество политически мотивированных преступлений в 2021 году

Вторник, 18 января 2022, 11:27

Количество политически мотивированных преступлений в Германии в 2021 году было больше, чем за любой из 20 предыдущих лет.

Об этом пишет агентство DPA, сообщает "Европейская правда".

Согласно предварительным данным Федерального управления криминальной полиции (BKA), количество политически мотивированных преступлений в Германии в 2021 году возросло примерно на 6%, до 47 303.

Это самый высокий уровень политически мотивированной преступности в стране с момента введения ежегодной статистики в 2001 году.

Причиной роста являются преступления, не относящиеся ни к левым, ни к правым. Сотрудники службы безопасности считают, что сыграла свою роль напряженная атмосфера в обществе во время пандемии коронавируса.

Данные свидетельствуют о незначительном снижении примерно на 6% насильственных преступлений с политической подоплекой.

Также заметно было количество насильственных инцидентов, которые нельзя отнести к определенной части политического спектра.

Подозреваемыми было совершено 1047 насильственных преступлений, которые полиция не могла идентифицировать как сторонников правой, левой, исламистской или иностранной идеологии – к последней, например, относится идеология курдской Рабочей партии.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия криминал

Статьи

Опаснее вторжения: что ждет Украину в противостоянии с РФ

Надежд на Украину как "историю успеха" на Западе все меньше. И все меньше понимания, почему в момент максимальной опасности Киев не пытается увеличить военный бюджет (укр.)
18 января 2022 — Павел Климкин, министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.)

Более проевропейские Нидерланды: какие изменения анонсирует новое правительство Рютте

Несмотря на сохранение старой коалиции, новое правительство Нидерландов обещает изменить свой курс по углублению европейской интеграции и расширению ЕС (укр.)
17 января 2022 — Виктор Савинок, для Европейской правды

Пришло время менять политику в отношении России: обращение немецких экспертов к правительству

Если Берлин будет ограничиваться символическими реакциями на ревизионистские авантюры РФ - это будет лишь искушать Кремль идти на новые выходки. 
17 января 2022 — письмо 73 профильных немецких экспертов