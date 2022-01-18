Верхня палата парламенту Британії визнала мізогінію злочином на ґрунті ненависті

Палата лордів Великої Британії проголосувала в понеділок за визнання мізогінії злочином на ґрунті ненависті в Англії та Уельсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Politico.

Визнання жінконенависництва злочином на ґрунті ненависті було ухвалене палатою 242 голосами проти 185. Законопроєкт тепер повернеться до Палати громад, щоб її депутати могли висловити свою думку.

Це голосування стало поразкою для прем’єра Бориса Джонсона, який відхилив пропозицію оголосити жінконенависництво злочином на ґрунті ненависті ще в жовтні 2021 року, заявивши, що натомість поліція має зосередитися на "дуже реальних злочинах".

Щойно мізогінія стане злочином на ґрунті ненависті, у суддів з'явиться можливість накладати більш суворі покарання, якщо буде доведено, що мотивом є упередження проти жінок.

Поліція також повинна буде реєструвати, чи були злочини мотивовані ненавистю до статі чи гендеру людини.

Британські лейбористи вже давно вимагають, щоб міністри визнали мізогінію злочином на ґрунті ненависті. Тіньовий міністр юстиції Девід Леммі заявив минулого року, що уряд повинен співпрацювати з лейбористами, аби подолати кризу насильства щодо жінок, яка змушує жінок по всій країні жити в страху.

У жовтні міністр юстиції Домінік Рааб заявив, що жінконенависництво не повинно бути конкретним злочином , а натомість слід зосередитися на забезпеченні виконання законів, які вже діють.

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