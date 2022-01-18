Київ впевнений, що Німеччина досі не визначилася щодо запуску "Північного потоку-2"

У НАК "Нафтогаз України" переконані, що німецький уряд ще не визначився остаточно щодо запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це радниця голови "Нафтогазу" Світлана Заліщук розповіла у спілкуванні з "Європейською правдою".

"У нас є розуміння, що глобальне рішення, як діяти, Німеччиною не ухвалене", - сказала Заліщук.

За її словами, "Північний потік" це питання, яке найбільше ділить німецький уряд сьогодні і на думку деяких експертів, ставить під ризик існування коаліції.

"Ми розуміємо, що є різні позиції в уряді. І "зелені" справді займають позицію, що "нам треба зупиняти "Північний потік-2", тому що це, перше – не відповідає політиці кліматичної нейтральності, друге - це ризик не тільки для України, але й для Європи, для самої Німеччини. Тому зараз, я б сказала, визначається політика стосовно "Північного потоку-2", до Росії. І вона ще не усталена", - зазначила радниця глави "Нафтогазу".

При цьому, коментуючи позицію канцлера Олафа Шольца, Заліщук зазначила, що він не є послідовником Герхарда Шрьодера.

"І ми це бачимо по тій же коаліційній угоді, яку підписав уряд Німеччини, де чітко зафіксовано, що той же "Північний потік-2" це не зроблена справа і що ця інфраструктура повинна відповідати європейським правилам. І навіть цей крок вже говорить про те, що всі "червоні лінії" перейдені не будуть, що Путін повинен грати за правилами в Німеччині", - сказала вона.

Детальніше дивіться у відеоблозі "Як зупинити Nord Stream-2? Коли подешевшає газ? Інсайди з Вашингтона та Берліна не лише про санкції"

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