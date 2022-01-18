Киев уверен, что Германия до сих пор не определилась с запуском "Северного потока-2"

В НАК "Нафтогаз Украины" убеждены, что немецкое правительство еще не определилось окончательно с запуском газопровода "Северный поток-2".

Об этом советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук рассказала в беседе с "Европейской правдой".

"У нас есть понимание, что глобальное решение, как поступить, Германией не принято", - сказала Залищук.

По ее словам, "Северный поток" – это тот вопрос, который больше всего разделяет немецкое правительство сегодня и, по мнению некоторых экспертов, ставит под риск существование коалиции.

"Мы понимаем, что есть разные позиции в правительстве. И "Зеленые" действительно занимают позицию, что "нам нужно останавливать "Северный поток-2", потому что это, во-первых, не соответствует политике климатической нейтральности, во-вторых, это риск не только для Украины, но и для Европы, для самой Германии. Поэтому сейчас, я бы сказала, определяется политика по отношению к "Северному потоку-2", к России. И она еще не устоявшаяся", - отметила советница главы "Нафтогаза".

При этом, комментируя позицию канцлера Олафа Шольца, Залищук отметила, что он не является последователем Герхарда Шредера.

"И мы это видим по тому же коалиционному соглашению, которое подписало правительство Германии, где четко зафиксировано, что тот же "Северный поток -2" - это не сделанное дело, и что эта инфраструктура должна соответствовать европейским правилам. И даже этот шаг уже говорит о том, что все "красные линии" перейдены не будут, что Путин должен играть по правилам в Германии", - сказала она.

Подробнее смотрите в видеоблоге "Как остановить Nord Stream-2? Когда подешевеет газ? Инсайды из Вашингтона и Берлина не только о санкциях".

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