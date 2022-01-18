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Швеція скасовує вимогу тестів на COVID-19 при в’їзді в країну

Вівторок, 18 січня 2022, 15:36

Швеція з 21 січня скасовує правило, за яким від усіх, хто в’їжджає в країну вимагали негативний результат тесту на коронавірусу незалежно від статусу вакцинації.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті шведського уряду.

З 28 грудня іноземні громадяни повинні були показати негативний результат тесту, щоб бути допущеними до країни, незалежно від країни виїзду чи статусу вакцинації.

Ці правила були введені після того, як варіант коронавірусу "Омікрон" почав поширюватися в інших країнах Європи, але зараз цей варіант домінує і в Швеції. У Швеції останніми тижнями стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусу.

"Більше не вважається, що мандрівники становлять особливий ризик у контексті поширення "Омікрона" у Швеції. Тому особлива вимога щодо негативного тесту на COVID-19, виконаного не більше ніж за 48 годин до прибуття до Швеції, більше не вважається пропорційною мірою, відповідно до запиту Шведського агентства охорони здоров’я", – йдеться в заяві уряду.

Тепер буде відновлено правила в’їзду, які діяли до 28 грудня.

"Винятки із заборони в'їзду та вимоги щодо тестування зроблені для кількох категорій мандрівників, у тому числі для тих, хто має сертифікати про щеплення, видані в певних країнах", - зазначили в уряді Швеції.

Нагадаємо, Україна входить до переліку країн, чиї громадяни звільнені від заборони на в’їзд і вимоги надати негативний тест за умови наявності сертифіката про вакцинацію.

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