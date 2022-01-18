Швеция отменяет требование тестов на COVID-19 при въезде в страну

Швеция с 21 января отменяет правило, согласно которому от всех въезжающих в страну требовали отрицательный результат теста на коронавирус независимо от статуса вакцинации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте шведского правительства.

С 28 декабря иностранные граждане должны были показать отрицательный результат теста, чтобы быть допущенными в страну независимо от страны выезда или статуса вакцинации.

Эти правила были введены после того, как вариант коронавируса "Омикрон" стал распространяться в других странах Европы, но сейчас этот вариант доминирует и в Швеции. В Швеции в последние недели стремительно растет количество новых случаев коронавируса.

"Больше не считается, что путешественники представляют особый риск в контексте распространения "Омикрона" в Швеции. Поэтому особое требование относительно негативного теста на COVID-19, выполненного не более чем за 48 часов до прибытия в Швецию, больше не считается пропорциональной мерой, согласно запросу Шведского агентства здравоохранения", – говорится в заявлении правительства.

Теперь будут восстановлены правила въезда, действовавшие до 28 декабря.

"Исключения из запрета въезда и требования по тестированию сделаны для нескольких категорий путешественников, в том числе для тех, кто имеет сертификаты о прививках, выданные в определенных странах", - отметили в правительстве Швеции.

Напомним, Украина входит в список стран, чьи граждане освобождены от запрета на въезд и требования предоставить отрицательный тест при условии наличия сертификата о вакцинации.

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