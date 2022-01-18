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Проблеми замість політичних дивідендів: як у Польщі впроваджують податкову реформу

Аналітика коротко
Вівторок, 18 січня 2022, 19:09

У Польщі масштабна податкова реформа "Польський лад", за допомогою якої правляча польська партія "Право і справедливість" збиралася добитися істотного зростання своїх рейтингів, перетворилася на чималі проблеми для польської влади.

Про проблеми, які вже мають електоральні наслідки для польської влади, читайте в статті кандидата політичних наук, провідного фахівця Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка Станіслава Желіховського і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Податковий переворот: чому масштабна реформа польської влади стала для них проблемою.

Що ж являє собою "Польський лад", який набув чинності 1 січня, і чому влада покладала на нього такі сподівання?

Це найбільша податкова реформа в історії сучасної Польщі, яка мала призвести до зменшення оподаткування для значної кількості поляків. 

Загалом, як зазначають у польському уряді, для 70% поляків податкові зміни матимуть позитивний характер. А в цілому для 90% поляків зміни будуть позитивними або нейтральними.

А головне – зміни мають прискорити розвиток польської економіки, що постраждала через ковідні обмеження.

Втім, вже перші дні набуття чинності "Польського ладу" виявили суттєві недопрацювання реформи.

Першими це відчули вчителі й поліціянти, які отримують заробітну платню "наперед" – у багатьох з них платня зменшилася на 20%. В уряді називають це помилкою, пообіцявши розібратися.

Проте очевидно інше: оновлена податкова система після реформи стала ще складнішою. Можливість різного тлумачення окремих норм вже стала головним болем для багатьох поляків.

Дійшло до того, що провідні бізнес-асоціації Польщі завернулися до уряду із закликом перенести старт реформи на початок 2023 року, щоб мати достатньо часу для роботи над помилками.

Попри виявлені проблеми, польські урядовці впевнені: реформа потребує лише точкових змін, а позитивний ефект буде помітний вже до кінця січня.

Більше про податкову реформу в Польщі і про те, чому Україні слід слідкувати за її реалізацією, читайте в матеріалі Станіслава Желіховського і Юрія Панченка Податковий переворот: чому масштабна реформа польської влади стала для них проблемою.

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Податковий переворот: чому масштабна реформа польської влади стала проблемою

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