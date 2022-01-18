Проблемы вместо политических дивидендов: как в Польше внедряют налоговую реформу

В Польше масштабная налоговая реформа "Польский лад", посредством которой правящая польская партия "Право и справедливость" собиралась добиться существенного роста своих рейтингов, обернулась немалыми проблемами для польских властей.

О проблемах, уже имеющих электоральные последствия для польских властей, читайте в статье кандидата политических наук, ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислава Желиховского и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Налоговый переворот: почему масштабная реформа польских властей стала для них проблемой.

Что же представляет собой "Польский лад", вступивший в силу 1 января, и почему власти возлагали на него такие надежды?

Это самая большая налоговая реформа в истории современной Польши, которая должна была привести к уменьшению налогообложения для большого количества поляков.

В целом, как отмечают в польском правительстве, для 70% поляков налоговые изменения будут носить положительный характер. А в целом для 90% поляков изменения будут положительными или нейтральными.

А главное – изменения должны ускорить развитие польской экономики, пострадавшей от ковидных ограничений.

Впрочем, уже первые дни вступления "Польского лада" в силу выявили существенные недоработки реформы.

Первыми это почувствовали учителя и полицейские, которые получают заработную плату "заранее" – у многих из них плата уменьшилась на 20%. В правительстве называют это ошибкой, пообещав разобраться.

Однако очевидно другое: обновленная налоговая система после реформы стала еще сложнее. Возможность разного толкования отдельных норм уже стала головной болью для многих поляков.

Дошло до того, что ведущие бизнес-ассоциации Польши обратились к правительству с призывом перенести старт реформы к началу 2023 года, чтобы иметь достаточно времени для работы над ошибками.

Несмотря на выявленные проблемы, польские чиновники уверены: реформа нуждается только в точечных изменениях, а положительный эффект будет заметен уже к концу января.

Больше о налоговой реформе в Польше и о том, почему Украине следует следить за ее реализацией, читайте в материале Станислава Желиховского и Юрия Панченко Налоговый переворот: почему масштабная реформа польских властей стала для них проблемой.