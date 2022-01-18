Кулеба сподівається на спрощення візового режиму з Канадою для українців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з канадською колегою Мелані Жолі підняв питання спрощення візового режиму з Канадою для українців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільній пресконференції 18 січня.

"Я вважаю, що рівень довіри, який склався між нашими країнами, ті міграційні механізми які функціонують в Україні і заслужили на довіру в ЄС достатні для того, щоб ми рухалися шляхом поступової лібералізації режиму поїздок для українців до Канади. Це дуже важливо для простих українців, - зазначив Дмитро Кулеба.

Він додав, що у сучасному світі візові бар’єри значною мірою стали застарілим інструментом. "Ми маємо дати людям можливість подорожувати між двома дружніми країнами які довіряють одна одній і підтримують одна одну", - зазначив він.

Нагадаємо, у січні в МЗС повідомляли, що Україна і Канада домовилися про створення робочої групи з питань мобільності, яка, зокрема, працюватиме над питанням спрощення режиму поїздок громадян двох країн.

Глава МЗС Канади Мелані Жолі перебуває в Україні з першим візитом. Далі вона вирушить до Брюсселя, щоб побачитися з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем, а після того до Парижа.

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