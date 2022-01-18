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У Латвії з 25 січня заборонять тканинні маски

Вівторок, 18 січня 2022, 18:58

З 25 січня у Латвії буде заборонено відвідувати публічні місця з тканинною маскою на обличчі — потрібно буде носити лише медичну маску чи респіратор FFP2.

 Відповідні поправки до правил про заходи епідеміологічної безпеки для обмеження поширення Covid-19 ухвалив 18 січня уряд країни, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Ця вимога не поширюється на дітей віком 7-12 років: вони можуть, як і раніше, використовувати тканинні маски у навчальних закладах та громадському транспорті.

Міністерство охорони здоров'я зазначає, що ефективність медичних масок вища, ніж маски з будь-яких інших матеріалів — вона досягає 90%. Тканинні маски недостатньо затримують дрібні частинки, зокрема віруси при вдиху.

Директор Державної канцелярії, керівник групи оперативного управління Яніс Цітсковскіс на засіданні уряду повідомив, що малозабезпеченим людям буде видано по 50 масок, яких має вистачити на двомісячний період.

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