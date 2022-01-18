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В Латвии с 25 января запретят тканевые маски

Вторник, 18 января 2022, 18:58

С 25 января в Латвии будет запрещено посещать публичные места с тканевой маской на лице – нужно будет носить только медицинскую маску или респиратор FFP2.

 Соответствующие поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19 приняло 18 января правительство страны, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Это требование не распространяется на детей 7-12 лет: они могут по-прежнему использовать тканевые маски в учебных заведениях и общественном транспорте.

Министерство здравоохранения отмечает, что эффективность медицинских масок выше, чем маски из любых других материалов, она достигает 90%. Тканевые маски недостаточно задерживают мелкие частицы, в том числе вирусы при вдохе.

Директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства сообщил, что малоимущим людям будет выдано по 50 масок, которых должно хватить на двухмесячный период.

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Латвия

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