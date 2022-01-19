В Іспанії п’ятеро людей загинули в пожежі у будинку для літніх людей

В іспанському містечку Монкада у провінції Валенсія сталася пожежа у будинку для літніх людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais.

Пожежа сталася після 23.00 у вівторок з досі невідомих причин. Близько 1:20 вогнеборцям вдалося ліквідувати вогонь, який швидко поширився.

Полум’я охопило ціле крило резиденції, 70 осіб було виселено у превентивному порядку.

Співробітники резиденції та представники цивільної гвардії, місцева поліція та пожежники брали участь в евакуації. Резиденція розрахована на 100 місць, належить женералітату Валенсії, а управління нею є приватним.

В результаті пожежі п’ятеро людей загинули. Троє людей перебувають у важкому стані в результаті отруєння чадним газом, ще вісім осіб отримали незначні ушкодження. Усі вони переведені до місцевих лікарень.

Більшість мешканців будинку – це залежні літні люди з проблемами пересування, багато з яких користуються інвалідним візком.

За даними місцевої газети Las Provincias, пожежу могло спричинити коротке замикання медичного кисневого обладнання, хоча розслідування ще має встановити точну причину пожежі.

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