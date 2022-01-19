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В Испании пять человек погибли в пожаре в доме престарелых

Среда, 19 января 2022, 09:27

В испанском городке Монкада в провинции Валенсия произошел пожар в доме престарелых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

Пожар произошел после 23.00 во вторник по неизвестным причинам. Около 1:20 пожарным удалось ликвидировать быстро распространившийся огонь.

Пламя охватило целое крыло резиденции, 70 человек были выдворены в превентивном порядке.

Сотрудники резиденции и представители гражданской гвардии, местная полиция и пожарные участвовали в эвакуации. Резиденция рассчитана на 100 мест, принадлежит женералитату Валенсии, а управление ею является частным.

В результате пожара пять человек погибли. Три человека находятся в тяжелом состоянии в результате отравления угарным газом, еще восемь человек получили незначительные повреждения. Все они переведены в местные больницы.

Большинство жильцов дома – это зависимые пожилые люди с проблемами передвижения, многие из которых пользуются инвалидной коляской.

По данным местной газеты Las Provincias, пожар могло вызвать короткое замыкание медицинского кислородного оборудования, хотя расследование еще должно установить точную причину пожара.

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Испания инциденты

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