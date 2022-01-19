Комітет парламенту Чехії рекомендував позбавити недоторканності експрем'єра Бабіша

Комітет з імунітету рекомендував парламенту Чехії позбавити колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша депутатської недоторканності.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Якщо парламент дослухається рекомендації, що цілком можливо, Бабіш буде притягнутий до відповідальності за передбачуване шахрайство з субсидіями ЄС. Голосування з цього питання може відбутися наступного тижня.

Після поразки на жовтневих парламентських виборах Бабіш став звичайним депутатом, але залишився лідером партії АNO ("Оновлення"), найсильнішої опозиційної партії в чеському парламенті.

Очікується, що наступного року Бабіш балотуватиметься на пост президента Чехії. Хоча кілька членів АNO вже висловили свою підтримку Бабішу на президентських виборах, Бабіш не підтвердив і не спростував свою кандидатуру.

Бабіша можуть звинуватити в причетності до так званої справи "Гніздо лелеки". Ферма "Гніздо лелеки"спочатку входила до складу колишнього холдингу Бабіша Agrofert, але за кілька років змінила свій статус і стала акціонерним товариством. У цей період компанія отримала субсидію ЄС у розмірі 2 мільйонів євро, призначену для малого та середнього бізнесу.

Аудитори Єврокомісії дійшли висновку, що Бабіш має конфлікт інтересів через його тісні зв'язки з холдингом Agrofert. В даний час Бабіш вважається бенефіціарним власником агропродовольчого гіганта у кількох країнах, де працює Agrofert, включаючи Німеччину, Словаччину та Чехію.

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