Комітет парламенту Чехії рекомендував позбавити недоторканності експрем'єра Бабіша
Комітет з імунітету рекомендував парламенту Чехії позбавити колишнього прем'єр-міністра Андрія Бабіша депутатської недоторканності.
Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Якщо парламент дослухається рекомендації, що цілком можливо, Бабіш буде притягнутий до відповідальності за передбачуване шахрайство з субсидіями ЄС. Голосування з цього питання може відбутися наступного тижня.
Після поразки на жовтневих парламентських виборах Бабіш став звичайним депутатом, але залишився лідером партії АNO ("Оновлення"), найсильнішої опозиційної партії в чеському парламенті.
Очікується, що наступного року Бабіш балотуватиметься на пост президента Чехії. Хоча кілька членів АNO вже висловили свою підтримку Бабішу на президентських виборах, Бабіш не підтвердив і не спростував свою кандидатуру.
Бабіша можуть звинуватити в причетності до так званої справи "Гніздо лелеки". Ферма "Гніздо лелеки"спочатку входила до складу колишнього холдингу Бабіша Agrofert, але за кілька років змінила свій статус і стала акціонерним товариством. У цей період компанія отримала субсидію ЄС у розмірі 2 мільйонів євро, призначену для малого та середнього бізнесу.
Аудитори Єврокомісії дійшли висновку, що Бабіш має конфлікт інтересів через його тісні зв'язки з холдингом Agrofert. В даний час Бабіш вважається бенефіціарним власником агропродовольчого гіганта у кількох країнах, де працює Agrofert, включаючи Німеччину, Словаччину та Чехію.
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