Комитет парламента Чехии рекомендовал лишить неприкосновенности экс-премьера Бабиша

Комитет по иммунитету рекомендовал парламенту Чехии лишить бывшего премьер-министра Андрея Бабиша депутатской неприкосновенности.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Если парламент прислушается к рекомендациям, что вполне возможно, Бабиш будет привлечен к ответственности за предполагаемое мошенничество с субсидиями ЕС. Голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе.

После поражения на октябрьских парламентских выборах Бабиш стал обычным депутатом, но остался лидером партии АNO ("Обновление"), сильнейшей оппозиционной партии в чешском парламенте.

Ожидается, что в следующем году Бабиш будет баллотироваться на пост президента Чехии. Хотя несколько членов АNO уже выразили ему свою поддержку на президентских выборах, Бабиш не подтвердил и не опроверг свою кандидатуру.

Бабиша могут обвинить в причастности к так называемому делу "Гнездо аиста". Ферма "Гнездо аиста" сначала входила в состав бывшего холдинга Бабиша Agrofert, но через несколько лет изменила свой статус и стала акционерным обществом. В этот период компания получила субсидию ЕС в размере 2 миллионов евро, предназначенную для малого и среднего бизнеса.

Аудиторы Еврокомиссии пришли к выводу, что у Бабиша конфликт интересов из-за его тесных связей с холдингом Agrofert. В настоящее время Бабиш считается бенефициарным владельцем агропродовольственного гиганта в ряде стран, где работает Agrofert, включая Германию, Словакию и Чехию.

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