Суд проти Росії: чого чекати від розгляду справи щодо Донбасу

Вже наступного тижня у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) мають відбутися усні слухання щодо прийнятності заяв у справі, яка офіційно зветься "Україна та Нідерланди проти Росії", а неофіційно її звуть "справою щодо Донбасу".

Про те, для чого Україна вже не перший рік намагається притягнути РФ до юридичної відповідальності та який у цьому зміст, читайте в колонці заступниці міністра юстиції України Валерії Коломієць Почути Донбас: чого вимагає Україна на процесі в ЄСПЛ щодо злочинів Кремля.

Валерія Коломієць пише, що уряд РФ вже неодноразово робив спроби відтермінувати усні слухання та затягнути процес розгляду справи "Україна та Нідерланди проти Росії". В хід йшли усі можливі юридичні засоби та фактичні обставини. Запланована дата слухань неодноразово переносилася (востаннє – через самовідвід судді від РФ).

Та попри усі юридичні диверсії, 26 січня 2022 року слухання відбудуться.

Цього дня у Страсбурзі будуть вирішувати, чи має ЄСПЛ "юрисдикцію" розглядати події стосовно тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей в період з квітня 2014 року. Коломієць зазначає, що цей етап важливий, щоби суд міг перейти до розгляду по суті заяв України щодо злочинів Росії проти прав людини на сході України та заяви Королівства Нідерланди щодо збиття у липні 2014 року пасажирського літака компанії Malaysia Airlines MH17 та загибелі 298 осіб.

Українська делегація буде доводити існування так званої "адміністративної практики" Російської Федерації щодо порушень Конвенції з прав людини та Протоколів до неї протягом усього періоду окупації частини території Донецької та Луганської областей починаючи з квітня 2014 року.

Заступниця міністра юстиції пише, що Україна представить факти на підтвердження того, що Російська Федерація була безпосередньо залучена до окупації частини території Донецької та Луганської областей та до порушень прав людини на цій території починаючи з квітня 2014 року. Також українська сторона надасть докази здійснення Російською Федерацією фактичного контролю (або, мовою Ради Європи, "ефективного контролю") на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей починаючи з квітня 2014 року.

Рішення ЄСПЛ щодо прийнятності у справі "Україна та Нідерланди проти Росії", на яке розраховує Україна, полегшить підтримання індивідуальних позовів громадян та компаній проти РФ як в ЄСПЛ, так і в інвестиційних арбітражах та буде основою, на якій індивідуальні справи, справи в арбітражах рухатимуться далі, щоб заявники могли стягувати компенсації з держави-агресора, тобто Росії, за порушені нею права.

Детальніше - у колонці Валерії Коломієць Почути Донбас: чого вимагає Україна на процесі в ЄСПЛ щодо злочинів Кремля.