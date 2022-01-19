Суд против России: чего ждать от рассмотрения дела по Донбассу

Уже на следующей неделе в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) должны состояться устные слушания относительно приемлемости заявлений по делу, которое официально называется "Украина и Нидерланды против России", а неофициально его называют "делом по Донбассу".

О том, для чего Украина уже не первый год пытается привлечь РФ к юридической ответственности и какой в ​​этом смысле, читайте в колонке заместителя министра юстиции Украины Валерии Коломиец Услышать Донбасс: чего требует Украина на процессе в ЕСПЧ по преступлениям Кремля.

Валерия Коломиец пишет, что правительство РФ уже неоднократно предпринимало попытки отсрочить устные слушания и затянуть процесс рассмотрения дела "Украина и Нидерланды против России". В ход шли все возможные юридические средства и фактические обстоятельства. Планируемая дата слушаний неоднократно переносилась (в последний раз – из-за самоотвода судьи от РФ).

Но несмотря на все юридические диверсии, 26 января 2022 года слушания состоятся.

В этот день в Страсбурге будут решать, имеет ли ЕСПЧ "юрисдикцию" рассматривать события, касающиеся временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей в период с апреля 2014 года. Коломиец отмечает, что этот этап важен, чтобы суд мог перейти к рассмотрению по существу заявлений Украины о преступлениях России против прав человека на востоке Украины и заявления Королевства Нидерланды о сбитии в июле 2014 года пассажирского самолета компании Malaysia Airlines MH17 и гибели 298 человек.

Украинская делегация будет доказывать существование так называемой "административной практики" Российской Федерации относительно нарушений Конвенции по правам человека и Протоколов в течение всего периода оккупации части территории Донецкой и Луганской областей начиная с апреля 2014 года.

Заместитель министра юстиции пишет, что Украина представит факты в подтверждение того, что Российская Федерация была непосредственно вовлечена в оккупацию части территории Донецкой и Луганской областей и нарушение прав человека на этой территории начиная с апреля 2014 года. Также украинская сторона предоставит доказательства осуществления Российской Федерацией фактического контроля (или, на языке Совета Европы, "эффективного контроля") на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей начиная с апреля 2014 года.

Решение ЕСПЧ о приемлемости в деле "Украина и Нидерланды против России", на которое рассчитывает Украина, облегчит поддержание индивидуальных исков граждан и компаний против РФ как в ЕСПЧ, так и в инвестиционных арбитражах и будет основой, на которой индивидуальные дела, дела в арбитражах будут двигаться дальше, чтобы заявители могли взыскать компенсации с государства-агрессора, то есть России, за нарушенные ею права.

Подробнее - в колонке Валерии Коломиец Услышать Донбасс: чего требует Украина на процессе в ЕСПЧ по преступлениям Кремля.