Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Нова очільниця представництва НАТО почала роботу в Україні

фото
Середа, 19 січня 2022, 12:58

Новопризначена глава представництва НАТО в Україні Карен Мактір почала роботу на новій посаді, провівши першу публічну зустріч з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Про хід зустрічі у вівторок йдеться на офіційній сторінці Офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції у Facebook, пише "Європейська правда".

Мактір, призначена на початку року, замінила на посту Александра Віннікова, який очолював представництво НАТО в Україні з часу його заснування у березні 2016 року. Раніше Мактір обіймала посаду військового аташе посольства Великої Британії в Україні.

 
Ольга Стефанішина і Карен Мактір
Фото: Офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Як зазначили в офісі віцепрем’єрки, Ольга Стефанішина привітала Мактір з призначенням та наголосила на важливості подальшої інтенсифікації діалогу Україна-НАТО.

"Наша спільна мета – використовувати всі можливі засоби для ефективної протидії безпековим загрозам у регіоні. Подальше розширення співпраці Україна-НАТО в цьому випадку може стати не лише ключем до зміцнення обороноздатності України, а також значно посилити безпеку союзників", – наголосила Стефанішина. 

Віцепрем’єрка зазначила, що Україна високо цінує підтримку НАТО, водночас наголосивши, що навіть в умовах серйозних безпекових загроз важливо не втрачати з фокуса уваги порядок денний, пов'язаний з реформами. 

Мактір і Стефанішина зупинились на питаннях підготовки до майбутнього саміту НАТО в Мадриді та важливості напрацювання Стратегічної концепції Альянсу, яка стане дорожньою картою НАТО на наступне десятиліття й  визначить курс Альянсу щодо роботи з країнами-аспірантами.

Президент Володимир Зеленський вважає, що на саміті НАТО 29-30 червня у Мадриді Україна може отримати сигнал щодо свого членства у Альянсі.

Раніше Зеленський заявив, що ми "не будемо чекати 30-50 років" для членства у НАТО та ЄС.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Україна-НАТО Стефанішина

Статті

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

"Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту

Вперше євроінституцію очолює представниця Мальти – найменшої країни ЄС. Хто така Роберта Метсола, що вона обіцяє та з чим буде боротися на чолі Європарламенту?
20 січня 2022 — Марія Ємець, Європейська правда

Україна змінює суддю в ЄСПЛ: головне про кандидатів, проблеми та процедуру

Суддя ЄСПЛ, призначений від нашої держави, братиме участь у розгляді всіх скарг, поданих проти нашої держави, а також міждержавних справ за позовами України до держави-агресора.
19 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда