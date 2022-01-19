Новая глава представительства НАТО начала работу в Украине
Новоназначенная глава представительства НАТО в Украине Карен Мактир начала работу в новой должности, проведя первую публичную встречу с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
О ходе встречи во вторник говорится на официальной странице Офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Facebook, пишет "Европейская правда".
Мактир, назначенная в начале года, сменила на посту Александра Винникова, возглавлявшего представительство НАТО в Украине с момента его основания в марте 2016 года. Ранее Мактир занимала должность военного атташе посольства Великобритании в Украине.
Как отметили в офисе вице-премьера, Ольга Стефанишина поздравила Мактир с назначением и отметила важность дальнейшей интенсификации диалога Украина-НАТО.
"Наша общая цель – использовать все возможные средства для эффективного противодействия угрозам безопасности в регионе. Дальнейшее расширение сотрудничества Украина-НАТО в этом случае может стать не только ключом к укреплению обороноспособности Украины, а также значительно усилить безопасность союзников", – подчеркнула Стефанишина.
Вице-премьер отметила, что Украина высоко ценит поддержку НАТО, в то же время подчеркнув, что даже в условиях серьезных угроз безопасности важно не упускать из фокуса внимания повестку дня, связанную с реформами.
Мактир и Стефанишина остановились на вопросах подготовки к предстоящему саммиту НАТО в Мадриде и важности разработки Стратегической концепции Альянса, которая станет дорожной картой НАТО на следующее десятилетие и определит курс Альянса по работе со странами-аспирантами.
Президент Владимир Зеленский считает, что на саммите НАТО 29-30 июня в Мадриде Украина может получить сигнал о своем членстве в Альянсе.
Ранее Зеленский заявил, что мы не будем ждать 30-50 лет для членства в НАТО и ЕС.
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