Нове агентство ЄС з питань притулку розпочало роботу

Агентство Європейського Союзу з питань притулку (EUAA) почало роботу у середу, 19 січня.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Нова установа замінить Європейський офіс підтримки притулку (EASO) з посиленим і розширеним мандатом.

Нове агентство ЄС було створено в рамках реформи загальноєвропейської системи надання притулку (CEAS), щоб допомогти модернізувати заходи Європейського Союзу щодо надання притулку та прийому біженців та надавати більш повну підтримку державам-членам у цій сфері.

EUAA буде відповідальним за покращення функціонування загальноєвропейської системи притулку шляхом надання розширеної оперативної та технічної допомоги державам-членам і забезпечення більшої послідовності в оцінці клопотань щодо надання міжнародного захисту.

Річний бюджет EUAA становить 172 мільйони євро. Агентство має штат у майже 2000 осіб та близько 500 експертів із держав-членів.

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