Новое агентство ЕС по вопросам убежища начало работу

Агентство Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA) начало работу в среду, 19 января.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Новое учреждение заменит Европейский офис поддержки убежища (EASO) с усиленным и расширенным мандатом.

Новое агентство ЕС было создано в рамках реформы общеевропейской системы предоставления убежища (CEAS), чтобы помочь модернизировать меры Европейского Союза по предоставлению убежища и приему беженцев и оказывать более полную поддержку государствам-членам в этой сфере.

EUAA будет отвечать за улучшение функционирования общеевропейской системы убежища путем предоставления расширенной оперативной и технической помощи государствам-членам и обеспечения большей последовательности в оценке ходатайств о предоставлении международной защиты.

Годовой бюджет EUAA составляет 172 миллиона евро. Агентство имеет штат около 2000 человек и около 500 экспертов из государств-членов.

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