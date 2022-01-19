Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Новое агентство ЕС по вопросам убежища начало работу

Среда, 19 января 2022, 14:31

Агентство Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA) начало работу в среду, 19 января.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Новое учреждение заменит Европейский офис поддержки убежища (EASO) с усиленным и расширенным мандатом.

В Германии зарегистрировали самое большое с 2017 года число просителей убежища

Новое агентство ЕС было создано в рамках реформы общеевропейской системы предоставления убежища (CEAS), чтобы помочь модернизировать меры Европейского Союза по предоставлению убежища и приему беженцев и оказывать более полную поддержку государствам-членам в этой сфере.

EUAA будет отвечать за улучшение функционирования общеевропейской системы убежища путем предоставления расширенной оперативной и технической помощи государствам-членам и обеспечения большей последовательности в оценке ходатайств о предоставлении международной защиты.

Годовой бюджет EUAA составляет 172 миллиона евро. Агентство имеет штат около 2000 человек и около 500 экспертов из государств-членов.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
миграционный кризис

Статьи

Первая годовщина Байдена: где выиграл, а где проиграл президент США

Что удалось Джо Байдену, а что нет? С какими результатами президент США подошел к своей первой годовщине в должности? (укр.)
20 января 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда

Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных дел по искам Украины к государству-агрессору (укр.)
19 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда