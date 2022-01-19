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Данія вперше зареєструвала майже 40 тисяч заражень за добу

Середа, 19 січня 2022, 16:09

Данія, населення якої складає близько 5,8 млн осіб, вперше за час епідемії зареєструвала понад 38 тисяч заражень коронавірусом за одну добу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR, наводячи останні дані органів охорони здоров’я.

За останні 24 години надійшли повідомлення про зараження ще 38 759 людей, з них понад 2 тисячі хворіють вже не вперше. Позитивні тести склали понад 17% серед усіх зроблених. 

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Попередньої доби у Данії зареєстрували близько 33,4 тисячі заражень.

Померли за добу 16 пацієнтів з коронавірусом. 

У лікарнях перебувають 821 хворий, на 11 осіб більше, ніж напередодні. З них 50 знаходяться у палатах інтенсивної терапії.

Для порівняння, минулої зими, коли кампанія щеплень тільки починалась і домінував інший штам, Данія реєструвала по 30 і більше смертей щодоби. Максимальні показники заражень тоді досягали 4 тисяч за добу.

Нагадаємо, попри зростаючу кількість заражень уряд Данії вирішив послабити карантинні обмеження з 16 січня та відкрити низку закладів, які були зачинені з середини грудня. Епідемічна комісія аргументувала це тим, що домінуючий нині штам "Омікрон" рідше призводить до тяжкого перебігу захворювання та госпіталізації. 

Данія - серед європейських країн з найвищими показниками вакцинації, а підсилювальну третю дозу вакцини отримали вже близько 55% населення.

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Данія Коронавірус

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