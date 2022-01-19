Министр экономики Словакии поставил под сомнение целесообразность санкций против РФ

Министр экономики Словакии Рихард Сулик поставил под вопрос целесообразность сохранения экономических санкций ЕС против России за агрессию против Украины, отметив, что Россия все равно не вернет Крым.

Как пишет "Европейская правда", такие его слова приводит словацкое издание Pravda.

Заявление Сулика, члена партии SaS, противоречит линии МИД, который возглавляет его однопартиец Иван Корчок. До этого никто из действующего словацкого правительства не высказывался против продления экономических санкций против РФ.

"Странам нужно торговать между собой, некоторые наши экспортеры также пострадали. Санкции только вредят, а Россия все равно не вернет Крым. Нужно смотреть вперед и выстраивать отношения", - сказал он, отметив, что создание напряжения на восточных границах Украины не способствует этому.

Сулик также прокомментировал замечания по поводу того, что к власти у России есть вопросы. "В каких-то других странах нет проблем? А когда Россия поставляет нам нефть и газ, то в этом случае это не "преступный режим"?" - заметил он.

Рихард Сулик добавил, что он не один в ЕС с таким мнением.

В МИД Словакии еще не отреагировали на слова коллеги из правительства.

Напомним, недавно ЕС в очередной раз продлил экономические санкции против РФ за агрессию против Украины до 31 июля 2022 года.

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