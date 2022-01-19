Уряд Молдови затвердив надзвичайний стан через ризик припинення поставок газу РФ

Уряд Молдови на засіданні 19 січня схвалив запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі на два місяці через ризик припинення постачання газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання NewsMaker.

Тепер уряд звернеться до парламенту, оскільки фінальне рішення введення надзвичайного стану - за ним.

"Проєкт передбачає, що розпорядження надзвичайної комісії набудуть чинності негайно після їхнього ухвалення. Пропонуємо ввести режим надзвичайного на 60 днів з огляду на те, що схожа ситуація може повторитися в лютому та березні", - заявив під час засідання уряду віцепрем'єр, міністр регіонального розвитку та інфраструктури Андрій Спину.

Якщо парламент підтримає рішення уряду 20 січня, комісія з надзвичайного стану в енергетичному секторі збереться на засідання, щоб вжити заходів, які допоможуть уникнути припинення постачання газу до Молдови.

Раніше прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця повідомила, що "Газпром" офіційно попередив Молдову про припинення 20 січня поставок газу, якщо "Молдовагаз" не сплатить за поточне постачання газу.

"Згідно з контрактом "Молдовагаз" повинен був до 20 січня сплатити постачання газу за грудень. 14 січня це зобов'язання було виконане. За грудень ми повністю заплатили. Крім того, до 20 січня „Молдовагаз" має виплатити 50% авансу за січень — близько $63 млн. Важливо зазначити, що йдеться про аванс за споживання газу цього місяця. Із $63 млн „Молдовагаз" до 20 січня встигне виплатити $38. Неоплачена різниця, за прогнозами на завтра, становить $25 млн", - пояснив Андрій Спину.

Він зазначив, що чинний тариф на газ не покриває вартість газу у січні. В результаті утворилася "дірка" у $25 млн, а "Молдовагаз" не зміг "порозумітися" з "Газпромом" для відстрочки оплати або кредитування компанії.

Нагадаємо, у жовтні минулого року уряд Молдови вже запроваджував режим надзвичайного стану через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

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