Правительство Молдовы утвердило чрезвычайное положение из-за риска прекращения поставок газа РФ

Правительство Молдовы на заседании 19 января одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе на два месяца из-за риска прекращения поставок газа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание NewsMaker.

Теперь правительство обратится в парламент, поскольку финальное решение о введении чрезвычайного положения – за ним.

"Проект предусматривает, что распоряжения чрезвычайной комиссии вступят в силу немедленно после их принятия. Предлагаем ввести режим чрезвычайного на 60 дней, учитывая, что похожая ситуация может повториться в феврале и марте", - заявил во время заседания правительства вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Андрей Спыну.

Если парламент поддержит решение правительства 20 января, комиссия по чрезвычайному положению в энергетическом секторе соберется на заседание, чтобы принять меры, которые помогут избежать прекращения поставок газа в Молдову.

Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица сообщила, что "Газпром" официально предупредил Молдову о прекращении 20 января поставок газа, если "Молдовагаз" не оплатит текущие поставки газа.

"Согласно контракту, "Молдовагаз" должен был до 20 января оплатить поставки газа за декабрь. 14 января это обязательство было исполнено. За декабрь мы полностью заплатили. Кроме того, к 20 января "Молдовагаз" должен выплатить 50% аванса за январь - около $63 млн. Важно отметить, что речь идет об авансе за потребление газа в этом месяце. Из $63 млн "Молдовагаз" до 20 января успеет выплатить $38. Неоплаченная разница по прогнозам на завтра составляет $25 млн", - пояснил Андрей Спыну.

Он отметил, что действующий тариф на газ не покрывает стоимость газа в январе. В результате образовалась "дыра" в $25 млн, а "Молдовагаз" не смог "поладить" с "Газпромом" для отсрочки оплаты или кредитования компании.

Напомним, в октябре прошлого года правительство Молдовы уже вводило режим чрезвычайного положения из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

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