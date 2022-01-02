Прем’єр Ірландії розкритикував опозицію за відсутність критики Росії

Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін звинуватив опозиційну партію Sinn Féin у деструктивності і антиєвропейськості.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у матеріалі Irish Times.

Глава уряду, лідер Fianna Fáil сказав, що вважає надзвичайним те, що Sinn Féin була "абсолютно мовчазна" щодо нарощування російськими військами на кордоні з Україною.

Низка соціологічних опитувань показала, що Sinn Féin має явне лідерство як найпопулярніша партія в Ірландії під керівництвом Мері Лу Макдональд.

Відповідаючи на запитання про те, чи буде він готовий співпрацювати з Sinn Féin після наступних виборів, Мартін сказав: "Ми будемо брати участь у виборах самостійно як політична партія з нашою власною політикою та ідеями, і після цих загальних виборів розглянемо , перш за все, де ми знаходимося за своїми місцями, а де інші".

"Наразі я вважаю , що Sinn Féin перебуває у дуже деструктивному, рішучому режимі опозиції" - сказав він.

Також Мартін висловив стурбованість міжнародною позицією Sinn Féin.

"Я думаю, що в глибині душі вони все ще є антиєвропейською партією. Мене вони вразили в парламенті під час дебатів перед Європейською Радою. Наприклад, вони були абсолютно мовчазні щодо масового нарощування російської армії на кордоні України" - зазначив він.

"Я вважаю це надзвичайним. Я помічаю це протягом останніх років, Sinn Féin ніколи не буде критикувати Росію, завжди мовчати" - додав прем’єр.

Мартін передбачив, що сформувати наступний уряд в Ірландії буде непросто.

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