Премьер Ирландии раскритиковал оппозицию за отсутствие критики России

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин обвинил оппозиционную партию Sinn Féin в деструктивности и антиевропейскости.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Irish Times.

Глава правительства лидер Fianna Fáil сказал, что считает чрезвычайным то, что Sinn Féin была "абсолютно молчалива" относительно наращивания российскими войсками на границе с Украиной.

Ряд социологических опросов показал, что Sinn Féin имеет явное лидерство как популярнейшая партия в Ирландии под руководством Мэри Лу Макдональд.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он готов сотрудничать с Sinn Féin после следующих выборов, Мартин сказал: "Мы будем участвовать в выборах самостоятельно как политическая партия с нашей собственной политикой и идеями, и после этих всеобщих выборов рассмотрим, прежде всего, где мы находимся по своим местам, а где другие".

"Пока я считаю, что Sinn Féin находится в очень деструктивном, решительном режиме оппозиции" - сказал он.

Также Мартин выразил озабоченность международной позицией Sinn Féin.

"Я думаю, что в глубине души они все еще являются антиевропейской партией. Меня они поразили в парламенте во время прений перед Европейским Советом. Например, они были совершенно молчаливы по поводу массового наращивания российской армии на границе Украины" - отметил он.

"Я считаю это чрезвычайным. Я замечаю это в последние годы, Sinn Féin никогда не будет критиковать Россию, всегда молчать" - добавил премьер.

Мартин предположил, что сформировать следующее правительство в Ирландии будет непросто.