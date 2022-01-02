РњРµРЅСЋ
Укр / Рус
Укр / Рус

Премьер Ирландии раскритиковал оппозицию за отсутствие критики России

Воскресенье, 2 января 2022, 16:47

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин обвинил оппозиционную партию Sinn Féin в деструктивности и антиевропейскости.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Irish Times.

Глава правительства лидер Fianna Fáil сказал, что считает чрезвычайным то, что Sinn Féin была "абсолютно молчалива" относительно наращивания российскими войсками на границе с Украиной.

Ряд социологических опросов показал, что Sinn Féin имеет явное лидерство как популярнейшая партия в Ирландии под руководством Мэри Лу Макдональд.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он готов сотрудничать с Sinn Féin после следующих выборов, Мартин сказал: "Мы будем участвовать в выборах самостоятельно как политическая партия с нашей собственной политикой и идеями, и после этих всеобщих выборов рассмотрим, прежде всего, где мы находимся по своим местам, а где другие".

"Пока я считаю, что Sinn Féin находится в очень деструктивном, решительном режиме оппозиции" - сказал он.

Также Мартин выразил озабоченность международной позицией Sinn Féin.

"Я думаю, что в глубине души они все еще являются антиевропейской партией. Меня они поразили в парламенте во время прений перед Европейским Советом. Например, они были совершенно молчаливы по поводу массового наращивания российской армии на границе Украины" - отметил он.

"Я считаю это чрезвычайным. Я замечаю это в последние годы, Sinn Féin никогда не будет критиковать Россию, всегда молчать" - добавил премьер.

Мартин предположил, что сформировать следующее правительство в Ирландии будет непросто.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ирландия
powered by lun.ua

РЎС‚Р°С‚СЊРё

Не только "победы": как изменилась европейская политика Украины за 2021 год

Мы определили по пять ключевых "зрад", "перемог" и "бентег", то есть наиболее значимых событий или тенденций в сферах, о которых пишет "Европейская правда"... (укр.)
30 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

30 лет британской поддержки: что Лондон гарантирует Украине для защиты от РФ

Мы вместе с партнерами готовим скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный ущерб интересам и экономике России.
30 декабря 2021 — Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, для ЕвроПравды

Свобода слова довела до раскола: почему президент Польши пошел на конфликт с партией власти

Анджей Дуда неожиданно ветировал скандальный законопроект, очень важный для правящей партии. Какие последствия будет иметь раскол между ПиС и президентом? (укр.)
29 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда