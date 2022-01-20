"Північний потік-2" є серйозним важелем впливу на Росію – Блінкен

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що газопровід "Північний потік-2" є серйозним важелем впливу на Росію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Газопровід завершений, але він ще не працює. Зараз він таким же, якщо не більшим, важелем впливу, як і для Росії. Якщо Росія піде на нову агресію проти України, шанси, що цим трубопроводом потече газ, дуже-дуже малоймовірні. Так, це цікавий фактор і ми побачимо, чи вплине він на рішення Росії, яким шляхом піти", – сказав Блінкен.

Він зазначив, що США продовжують виступати проти газопроводу, оскільки, він підриває енергетичну безпеку Європи і потенційно може завдати великої шкоди Україні, зокрема, дати можливість обійти існуючий газопровід через Україну.

Блінкен під час візиту в Київ попередив, що президент Росії Владімір Путін може віддати наказ про напад у найкоротші терміни.

Після позапланового візиту до Києва та до Берліна Блікен зустрінеться з російським колегою Сєргєєм Лавровим у Женеві у п’ятницю 21 січня.

У вівторок Німеччина дала зрозуміти, що може зупинити газопровід "Північний потік - 2", якщо Москва вторгнеться в Україну.

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