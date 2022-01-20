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Укр / Рус

"Северный поток-2" является серьезным рычагом влияния на Россию – Блинкен

Четверг, 20 января 2022, 08:24

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" является серьезным рычагом влияния на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен сказал в интервью "Голосу Америки".

Газопровод завершен, но он еще не работает. Сейчас он таким же, если не большим, рычагом влияния, как и для России. Если Россия пойдет на новую агрессию против Украины, шансы, что по этому трубопроводу потечет газ, очень маловероятны. Да, это интересный фактор и мы увидим, повлияет ли он на решение России, по какому пути пойти", – сказал Блинкен.

Он отметил, что США продолжают выступать против газопровода, поскольку он подрывает энергетическую безопасность Европы и потенциально может нанести большой ущерб Украине, в частности, дать возможность обойти существующий газопровод через Украину.

Блинкен во время визита в Киев предупредил, что президент России Владимир Путин может отдать приказ о нападении в кратчайшие сроки.

После внепланового визита в Киев и Берлин Бликен встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу 21 января.

Во вторник Германия дала понять, что может остановить газопровод "Северный поток-2", если Москва вторгнется в Украину.

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США Северный поток-2

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