У Німеччині другий день поспіль рекордні показники зараження коронавірусом

У Німеччині другий день поспіль виявили понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це свідчать дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Кількість нових випадків зараження за останні 24 години склала 133 536 – після 112 323 напередодні та 81 417 тиждень тому.

Це сьомий день поспіль з новим рекордом захворюваності і другий день з новим максимумом нових випадків зараження. Захворюваність визначається кількістю нових випадків зараження на 100 000 жителів протягом семи днів. Цей показник наразі складає 638,8.

У четвер також було зареєстровано 234 нових смерті від коронавірусу. Таким чином, загальна кількість зареєстрованих смертей від коронавірусу в Німеччині зросла до 116 315.

Міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах у середу ввечері розповів, серед іншого, про падіння рівня госпіталізації в Німеччині, незважаючи на велику кількість нових випадків зараження. "Я очікую належного навантаження у відділеннях інтенсивної терапії в середині-кінці лютого, до цього ще місяць. Це буде тест на витривалість, а не те, що ми бачимо зараз", – пояснив він.

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