В Германии второй день подряд рекордные показатели заражения коронавирусом

В Германии второй день подряд выявляют более 100 тысяч новых случаев коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Количество новых случаев заражения за последние 24 часа составило 133 536 – после 112 323 накануне и 81 417 неделю назад.

Это седьмой день подряд с новым рекордом заболеваемости и второй день с новым максимумом новых случаев заражения. Заболеваемость определяется количеством новых случаев заражения 100 000 жителей в течение семи дней. Этот показатель в настоящее время составляет 638,8.

В четверг также было зарегистрировано 234 новых смерти от коронавируса. Таким образом, общее количество зарегистрированных смертей от коронавируса в Германии возросло до 116 315.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в среду вечером рассказал о падении уровня госпитализации в Германии, несмотря на большое количество новых случаев заражения. "Я ожидаю нагрузку в отделениях интенсивной терапии в середине-конце февраля, до этого еще месяц. Это будет тест на выносливость, а не то, что мы видим сейчас", – объяснил он.

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