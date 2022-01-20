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У Кремлі допустили нову розмову Байдена і Путіна

Четвер, 20 січня 2022, 12:07

Кремль не виключає нової телефонної розмови між президентами РФ та США Владіміром Путіним та Джо Байденом після отримання письмової відповіді на пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"Ми не відкидаємо чергового спілкування двох президентів. Ми вважаємо, що в будь-якому випадку таке спілкування можна лише вітати, воно корисне для обох держав", - сказав Пєсков.

"Ми також не виключаємо, що після того, як нам вдасться ознайомитися з вищезгаданими документами, глави держав вважатимуть за доцільне зв'язатися одне з одним і обговорити", - додав він.

Нагадаємо, востаннє президенти США і РФ говорили телефоном 30 грудня. Під час цієї розмови Байден заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники запровадять суворі санкції проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну.

Після цього між США, НАТО і РФ відбулася низка переговорів у різних форматах.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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