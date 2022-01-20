У Нідерландах запропонували направити в Україну експертів для боротьби з кібератаками РФ

Правлячі партії Нідерландів - "Народна партія за свободу та демократію" (VVD) та партія "Демократи 66" (D66) запропонували направити в Україну групу експертів для надання допомоги у протистоянні кібератакам.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RTL Nieuws.

"Я б хотів, щоб Нідерланди надіслали кіберкоманду швидкого реагування, щоб забезпечити безпеку цифрової інфраструктури України від російських атак", – сказав депутат від D66 Шурд Шурдсма.

За словами Шурдсми, йдеться про технічну допомогу оборонного характеру, яку Нідерланди можуть забезпечити на високому рівні.

У VVD також вважають кібердопомогу гарною ідеєю.

"Якщо Україна звернеться з проханням, ми, безумовно, зможемо допомогти в кіберсфері", – сказав депутат від VVD Рубен Брекельманс.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня хакери атакували сайти низки державних установ України, у тому числі МЗС. СБУ заявила, що витоку персональних даних внаслідок атаки не відбулося.

На стартовій сторінці МЗС розмістили повідомлення, зміст якого мав натякати на нібито польський слід зловмисників. Проте особливості тексту польською мовою дозволяють припускати, що ті, хто його писав або перекладав, не дуже добре володіють нею.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин також звернув увагу на недоліки тексту польською мовою та заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

ЄС і НАТО засудили кібератаку, Євросоюз та Естонія заявили, що нададуть допомогу Україні.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди