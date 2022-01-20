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В Нидерландах предложили направить в Украину экспертов для борьбы с кибератаками РФ

Четверг, 20 января 2022, 13:00

Правящие партии Нидерландов – "Народная партия за свободу и демократию" (VVD) и партия "Демократы 66" (D66) – предложили направить в Украину группу экспертов для оказания помощи в противостоянии кибератакам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RTL Nieuws.

"Я бы хотел, чтобы Нидерланды послали киберкоманду быстрого реагирования, чтобы обеспечить безопасность цифровой инфраструктуры Украины от российских атак", – сказал депутат от D66 Шурд Шурдсма.

По словам Шурдсмы, речь идет о технической помощи оборонного характера, которую Нидерланды могут обеспечить на высоком уровне.

В VVD также считают киберпомощь хорошей идеей.

"Если Украина обратится с просьбой, мы безусловно сможем помочь в киберсфере", – сказал депутат от VVD Рубен Брекельманс.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты ряда государственных учреждений Украины, в том числе МИД. СБУ заявила, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

На стартовой странице МИД разместили сообщение, содержание которого должно было намекать на якобы польский след злоумышленников. Однако особенности текста на польском языке позволяют предполагать, что те, кто его писал или переводил, не очень хорошо владеют им.

Представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин также обратил внимание на недостатки текста на польском языке и заявил, что ход кибератаки на сайты украинских госучреждений вписывается в деятельность РФ против Запада.

ЕС и НАТО осудили кибератаку, Евросоюз и Эстония заявили, что окажут помощь Украине.

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Нидерланды кибербезопасность

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