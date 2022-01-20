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ЄС офіційно надіслав Польщі перший запит на сплату штрафу через судову реформу

Четвер, 20 січня 2022, 13:33

Європейська комісія надіслала Польщі офіційне повідомлення про сплату приблизно 70 мільйонів євро штрафу за те, що Варшава не скасувала незаконний дисциплінарний режим для суддів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ця справа є однією з багатьох суперечок між ЄС та правлячою в Польщі партією "Право та справедливість" (ПіС), яка прийшла до влади у 2015 році і відтоді зіткнулася з обвинуваченнями у підриві демократичних свобод.

У жовтні минулого року Суд ЄС оштрафував Варшаву за те, що вона не зупинила негайно роботу Дисциплінарної палати Верховного суду Польщі до остаточного вироку у цій справі.

Єврокомісія каже, що дисциплінарна система дозволяє політичне втручання в роботу судів, а відтак  - порушує закони 27 країн ЄС, а також Польщі, які закріплюють незалежність судів.

Представник Єврокомісії Крістіан Віганд заявив у четвер, що до Варшави надіслано "заклик до платежу" за нездатність скасувати дисциплінарний режим згідно з розпорядженням Суду ЄС

Сума штрафу становить близько 70 мільйонів євро. Єврокомісія дасть Варшаві приблизно 45 днів на сплату.

Спір Польщі з ЄС вже коштує країні грошей. Він заблокував доступ Польщі до мільярдів євро стимулів ЄС, призначених для підтримки економічного відновлення після пандемії COVID-19.

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Польща

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