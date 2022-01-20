ЕС официально направил Польше первый запрос на уплату штрафа из-за судебной реформы

Европейская комиссия направила Польше официальное уведомление об уплате примерно 70 миллионов евро штрафа за то, что Варшава не отменила незаконный дисциплинарный режим для судей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это дело является одним из многих споров между ЕС и правящей в Польше партией "Право и справедливость" (ПиС), которая пришла к власти в 2015 году и столкнулась с обвинениями в подрыве демократических свобод.

В октябре прошлого года Суд ЕС оштрафовал Варшаву за то, что она не остановила работу Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши до окончательного приговора по этому делу.

Еврокомиссия говорит, что дисциплинарная система позволяет политическое вмешательство в работу судов, а потому - нарушает законы 27 стран ЕС, а также Польши, которые закрепляют независимость судов.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил в четверг, что в Варшаву отправлен "призыв к платежу" за неспособность отменить дисциплинарный режим согласно распоряжению Суда ЕС

Сумма штрафа составляет около 70 миллионов евро. Еврокомиссия даст Варшаве примерно 45 дней в оплату.

Спор Польши с ЕС уже стоит стране денег. Он заблокировал доступ Польши к миллиардам евро стимулов ЕС, предназначенным для поддержания экономического восстановления после пандемии COVID-19.