Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

ЕС официально направил Польше первый запрос на уплату штрафа из-за судебной реформы

Четверг, 20 января 2022, 13:33

Европейская комиссия направила Польше официальное уведомление об уплате примерно 70 миллионов евро штрафа за то, что Варшава не отменила незаконный дисциплинарный режим для судей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Это дело является одним из многих споров между ЕС и правящей в Польше партией "Право и справедливость" (ПиС), которая пришла к власти в 2015 году и столкнулась с обвинениями в подрыве демократических свобод.

В октябре прошлого года Суд ЕС оштрафовал Варшаву за то, что она не остановила работу Дисциплинарной палаты Верховного суда Польши до окончательного приговора по этому делу.

Еврокомиссия говорит, что дисциплинарная система позволяет политическое вмешательство в работу судов, а потому - нарушает законы 27 стран ЕС, а также Польши, которые закрепляют независимость судов.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил в четверг, что в Варшаву отправлен "призыв к платежу" за неспособность отменить дисциплинарный режим согласно распоряжению Суда ЕС

Сумма штрафа составляет около 70 миллионов евро. Еврокомиссия даст Варшаве примерно 45 дней в оплату.

Спор Польши с ЕС уже стоит стране денег. Он заблокировал доступ Польши к миллиардам евро стимулов ЕС, предназначенным для поддержания экономического восстановления после пандемии COVID-19.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша

Статьи

"Помочь европейцам поверить в Европу": чего ждать от нового главы Европарламента

Впервые евроинституцию возглавила представительница Мальты – наименьшей страны ЕС. Кто такая Роберта Метсола, что она обещает и с чем будет бороться во главе Европарламента? (укр.)
20 января 2022 — Мария Емец, Европейская правда

Украина меняет судью в ЕСПЧ: главное о кандидатах, проблемах и процедуре

Судья ЕСПЧ, назначенный от нашего государства, будет участвовать в рассмотрении всех жалоб, поданных против нашего государства, а также межгосударственных дел по искам Украины к государству-агрессору (укр.)
19 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Больше безопасности, меньше коррупции: почему ЕС меняет свое мнение о ядерной энергии

В ближайшее время ЕС может коренным образом изменить свои подходы к ядерной энергетике. И это однозначно хорошая новость для Украины (укр.)
19 января 2022 — Ольга Кошарна, для Европейской правды