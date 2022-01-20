Зеленський прибув до Польщі для переговорів з Дудою

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для переговорів з польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише "Європейська правда".

"Розпочався візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Попереду два інтенсивних дні переговорів та консультацій з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польськими партнерами", - розповів посол у Twitter.

Розпочався візит Президента України Володимира Зеленського @ZelenskyyUa до Польщі. Попереду два інтенсивних дні переговорів та консультацій з Президентом Польщі @AndrzejDuda та польськими партнерами @prezydentpl 🇺🇦🤝🇵🇱 pic.twitter.com/IVSujaIiXz — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) January 20, 2022

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда 20-21 січня проведуть консультації в резиденції глави Польської держави у місті Вісла.

Предметом консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

20 грудня в резиденції Синьогора відбувся саміт "Люблінського трикутника" за участю президентів України, Польщі та Литви.

Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО, боротьба з російською агресією.

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