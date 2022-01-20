Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський прибув до Польщі для переговорів з Дудою

фото
Четвер, 20 січня 2022, 13:59

Президент Володимир Зеленський прибув до Польщі для переговорів з польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця, пише "Європейська правда".

"Розпочався візит президента України Володимира Зеленського до Польщі. Попереду два інтенсивних дні переговорів та  консультацій з президентом Польщі Анджеєм Дудою та польськими партнерами", - розповів посол у Twitter.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда 20-21 січня проведуть консультації в резиденції глави Польської держави у місті Вісла.

Предметом консультацій буде безпекова ситуація в регіоні та загрози з боку Росії.

20 грудня в резиденції Синьогора відбувся саміт "Люблінського трикутника" за участю президентів України, Польщі та Литви.

Під час зустрічі була підписана спільна декларація, в якій зафіксована чітка підтримка членства України в ЄС і НАТО, боротьба з російською агресією.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Польща

Статті

Перша річниця Байдена: де виграв, а де програв президент США

Що вдалося, а що ні президенту Джо Байдену? З якими результатами президент США підійшов до своєї першої річниці на посаді?
20 січня 2022 — Володимир Дубовик, для Європейської правди

"Допомогти європейцям повірити в Європу": чого чекати від нової голови Європарламенту

Вперше євроінституцію очолює представниця Мальти – найменшої країни ЄС. Хто така Роберта Метсола, що вона обіцяє та з чим буде боротися на чолі Європарламенту?
20 січня 2022 — Марія Ємець, Європейська правда

Україна змінює суддю в ЄСПЛ: головне про кандидатів, проблеми та процедуру

Суддя ЄСПЛ, призначений від нашої держави, братиме участь у розгляді всіх скарг, поданих проти нашої держави, а також міждержавних справ за позовами України до держави-агресора.
19 січня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда