Зеленский прибыл в Польшу для переговоров с Дудой

Президент Владимир Зеленский прибыл в Польшу для переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, пишет "Европейская правда".

"Начался визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. Впереди два интенсивных дня переговоров и консультаций с президентом Польши Анджеем Дудой и польскими партнерами", - рассказал посол в Twitter.

Розпочався візит Президента України Володимира Зеленського @ZelenskyyUa до Польщі. Попереду два інтенсивних дні переговорів та консультацій з Президентом Польщі @AndrzejDuda та польськими партнерами @prezydentpl 🇺🇦🤝🇵🇱 pic.twitter.com/IVSujaIiXz — Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) January 20, 2022

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда 20-21 января проведут консультации в резиденции главы Польского государства в Висле.

Предметом консультаций будет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны России.

20 декабря в резиденции Синегора состоялся саммит "Люблинского треугольника" с участием президентов Украины, Польши и Литвы.

В ходе встречи была подписана общая декларация, в которой зафиксирована четкая поддержка членства Украины в ЕС и НАТО, борьба с российской агрессией.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды