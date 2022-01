НАТО проведе найбільші навчання за Полярним колом

Північноатлантичний альянс проведе у березні найбільші військові навчання за Північним полярним колом.

Про це повідомила у Twitter Місія США при НАТО, пише "Європейська правда".

"Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня", - йдеться у повідомленні.

The largest @NATO exercise inside the Arctic Circle, Cold Response is planned for the beginning of March.



35,000 soldiers from 28 nations will participate. U.S. aircraft carrier "USS Harry S Truman" will also be part of the exercise. pic.twitter.com/qieTmM1mJ7