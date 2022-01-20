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НАТО проведе найбільші навчання за Полярним колом

Четвер, 20 січня 2022, 14:02

Північноатлантичний альянс проведе у березні найбільші військові навчання за Північним полярним колом.

Про це повідомила у Twitter Місія США при НАТО, пише "Європейська правда".

"Найбільші навчання НАТО за Полярним колом Cold Response заплановані на початок березня", - йдеться у повідомленні.

У навчаннях візьмуть участь 35 тисяч військовослужбовців із 28 країн НАТО. У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry S Truman.

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Альянс

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