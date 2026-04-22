У Трампа заявили, що пішли на послаблення санкцій проти РФ через запити кількох країн

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що продовжив винятки з нафтових санкцій проти Росії та Ірану після запитів "вразливих" країн, які постраждали від блокади Ормузької протоки.

Про це він заявив під час слухань у Сенаті, передає "Європейська правда".

Під час слухань перед бюджетним комітетом сенатор-демократ Кріс Кунс запитав міністра, чому адміністрація спершу відмовлялася продовжувати послаблення нафтових санкцій проти Росії, а потім таки поновила винятки з обмежень.

"Ваше Міністерство фінансів скасувало санкції щодо російської нафти, надавши їм додаткові 150 мільйонів доларів доходу щодня. І ці кошти йдуть не лише на вбивство українців, але й на те, щоб Росія використовувала свої прибутки для підтримки Ірану дронами та розвідданими, щоб вбивати наших військових…Чи можете ви коротко пояснити, чому послаблення санкцій щодо іранської та російської нафти є гарною ідеєю?", – запитав Кунс Бессента.

На це міністр визнав, що Росія отримала прибуток від скасування санкцій. Водночас він заявив, що без цього кроку світові ціни на нафту становили б 150 доларів за барель замість 100, тому від цього нібито виграли американські споживачі.

Також, за словами Бессента, США вирішили знову послабити санкції проти Росії та Ірану через звернення 10 країн, які постраждали від світового зростання цін на енергоносії. Він додав, що Вашингтон не планував йти на таке рішення.

"Минулий тиждень тижнем Світового банку та МВФ. І в середу я був переконаний, що ми цього не зробимо. До мене звернулися представники понад 10 країн, які є найбільш вразливими та найбіднішими з точки зору енергетики. І вони попросили нас продовжити ці санкції", – заявив посадовець.

Повідомляли, що 18 квітня США ще на 30 днів скасували санкції щодо російської нафти, яка вже була завантажена на танкери та перебувала в морі.

При цьому варто зазначити, що представники американської адміністрації публічно запевняли, що не збираються продовжувати дію винятків із санкцій для російської нафти.

Президент Володимир Зеленський на тлі послаблення санкцій США проти російської нафти заявив, що отримані прибутки від її продажу "прямо конвертуються" в нові удари армії РФ по Україні.