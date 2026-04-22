У Болгарії після аварії автобуса в лікарні залишаються троє українців

У Болгарії троє українців продовжують перебувати у лікарні внаслідок аварії автобуса неподалік від кордону з Туреччиною.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ журналістам, пише "Європейська правда".

У середу, 22 квітня, стало відомо, що у Болгарії двоє українців загинули і щонайменше 16 отримали поранення внаслідок аварії автобуса, яка сталася на дорозі Бургас – Малко-Тирново, неподалік від контрольно-пропускного пункту, що веде до Туреччини.

У МЗС повідомили, що після аварії в одній з лікарень продовжують перебувати троє громадян України. Інші постраждалі після отримання першої медичної допомоги відмовилися від подальшого лікування.

Водія транспортного засобу затримано, триває розслідування.

Консули посольства України в Болгарії встановили зв’язок з родичами загиблих громадян України, наразі надається консульське сприяння у репатріації їхніх тіл на Батьківщину.

Також зазначається, що перевезення туристів до Стамбулу, а тих, хто виявить бажання – до України, забезпечуватиме перевізник.

У середині квітня в Підкарпатському воєводстві Польщі мікроавтобус, в якому перебували громадяни України, потрапив у ДТП, внаслідок якої постраждали шестеро осіб.

У лютому українець спричинив ДТП у Чорногорії, в’їхавши у автомобіль із кортежу тамтешнього прем’єр-міністра Мілойко Спаїча.